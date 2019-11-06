2019-11-06T12:06:04+03:00
Экономика

Набиуллина рассказал о возможном снижении ставок по ипотеке в России

По словам главы ЦБ, в перспективе нескольких лет ставки по ипотечным кредитам могут составить 7-8%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Набиуллина рассказал о возможном снижении ставок по ипотеке в РоссииНабиуллина рассказал о возможном снижении ставок по ипотеке в РоссииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В перспективе нескольких лет ставки по ипотеке в России могут составить 7-8% вслед за снижением инфляции. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции, и мы рассчитывали, что действительно, в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%», - сказала глава Центробанка.

Однако Набиуллина подчеркнула, что такое развитие событий возможно только при условии инфляции в России на уровне 4% и отсутствии дополнительных рисков.

Как уже ранее сообщал сайт kp.ru, многие аналитики стали прогнозировать тенденцию к снижению ставок по ипотечным кредитам. По их словам, это изменение во много раз ускорится после принятого в прошлую пятницу решения о снижении ключевой ставки до 6,5%. В ближайшее время аналитический центр ДОМ.РФ прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8,5-8,7% в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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