Глава Якутии Айсен Николаев проверил строительство кардиоцентра и онкодиспансера

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-06T12:39:37+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев 5 ноября побывал на строительных площадках двух жизненно важных для республики клиник: онкологического и кардиологического диспансеров. Оба объекта возводятся за счет федерального бюджета. Айсен Николаев проверил ход работ и убедился, что строительство ведется по графику.

Современный кардиоцентр на 150 мест в Якутске будет готов к 2022 году. Его начали строить три месяца назад, на возведение объекта федеральный бюджет выделил 4,5 млрд. рублей. Перед строительством на участке снесли ветхие деревянные дома – 59 семей получили новые квартиры.

Еще один важный объект – онкодиспансер на 180 мест - в октябре был включен в федеральную программу строительства. Государство выделяет на него 5,9 млрд. рублей. Планируется, что онкоцентр будет введен в эксплуатацию к 2023 году. Пока идет строительство, врачи онкоцентра временно разместились в бывшем здании городского роддома, куда недавно завезли новое оборудование для обследования онкобольных. Глава республики подчеркнул: это только первый этап региональной программы «Борьба с онкологическим и заболеваниями». На переоснащение диспансера в ближайшие годы выделено свыше 746 млн руб., из них 158 млн. - на 2019 год.

Осмотрев стройплощадки, Айсен Николаев поручил согласовать с Минздравом изменения в проекты оснащения онкодиспансера и кардиоцентра.

- Объекты были проектированы в 2013-2015 годах. С тех пор произошли серьезные изменения – медицина не стоит на месте, появились новые методы лечения, новое оборудование, - подчеркнул глава республики. - Хотелось бы, чтобы к моменту ввода их в эксплуатацию, они были одними из самых современных в стране.

Кроме того, Айсен Николаев обратил внимание на проблему подготовки врачебных кадров. Якутские медики сегодня проходят стажировки в Японии, США, Корее, и эту работу необходимо продолжить.

- Кардиология в республике достаточно развита, но в онкологии все обстоит иначе, - рассказал глава Якутии. - Здесь нам надо готовить большое количество медиков. После ввода в эксплуатацию в онкоцентре должно трудиться 900 человек. На сегодняшний день дефицит в кадрах составляет 480 человек.