2019-11-06T16:42:06+03:00
Политика

В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава госкорпорации также указал на необходимость для Киева определить объемы прямых закупок Украиной российского газа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что до заключения нового контракта на транзит российского газа через Незалежную необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов».

Миллер указал на необходимость для Киева определить объем прямых закупок Украиной российского газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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