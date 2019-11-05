Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-05T19:28:19+03:00

Глава украинской компании написал в фейсбуке о невозможности заключить новый контракт без предварительного урегулирования судебного спора

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В украинской компании «Нафтогаз» насчитали финансовых претензий к «Газпрому» на сумму около 22 миллиардов долларов. Ранее представители компании обратились в Стокгольмский арбитражный суд с требованием взыскать с российского предприятия 12 миллиардов долларов. Претензия «Нафтогаза» также заключалась в пересмотре тарифа на транзит газа.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что для заключения нового транзитного договора нужно урегулировать вопрос с судебными разбирательствами.

- Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов, - написал глава «Нафтогаз» Андрей Коболев в фейсбуке.

Он также приводит информацию о предложении отказаться от штрафа в семь миллиардов долларов (штраф вынес Антимонопольный комитет Украины).

- Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы, - заключил Коболев.

Напомним, в 2018 году Стокгольмскй суд обязал "Газпром" выплатить 2,56 миллиардов долларов в качестве компенсации "Нафтогазу". Речь идет о компенсации за отказ пересмотреть тариф за определенный период, а также о компенсации того, что Украина покупала газ с марта 2018 года по сентябрь 2019 на Европейском рынке по завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU