2019-11-06T17:18:53+03:00
В мире

В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль

При этом сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Финляндии таможня неправильно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 2016 года по 2019 год. Сообщается, что сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

- Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года, - рассказал "РИА-Новости" руководитель ведомства Ярмо Райккя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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