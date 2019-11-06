«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-06T18:31:36+03:00

Независимая комиссия отменила удаление Хён Мин Сона, однако кореец все еще не отошел от шока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корейский нападающий «шпор» все еще не может справиться с шоком после матча с «Эвертоном»

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В матче 11-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» на выезде упустил победу над ливерпульским «Эвертоном». Под конец матча нападающий «шпор» Хён Мин Сон был вынужден совершить фол в атаке, сбив с ног игрока соперника, Андре Гомеша, тот неудачно упал, в падении же врезавшись в еще одного игрока, и сломал ногу.

Камеры засняли паническую атаку и истерику, случившуюся у Сона, когда тот понял, какую травму нанес противнику. Успокаивали игрока всем тренерским штабом, также, как и уводили с поля. Нападающий ударился в слезы сразу после получения красной карточки, а клуб подал апелляцию, которая была сегодня удовлетворена.

Независимая комиссия отменила удаление Хён Мин Сона, однако кореец все еще не отошел от шока и сегодня запросил у клуба помощи психолога. Перед выездом на игру с «Цверной Звездой» главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Поччетино оценит состояние игрока, сообщает sports.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU