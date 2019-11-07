2019-11-07T07:13:52+03:00
Происшествия

По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек

От действий аферистов в нескольких областях России пострадали более тысячи человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция пресекла деятельность мошенников, которые обворовывали людей, якобы помогая им оформить кредитыПолиция пресекла деятельность мошенников, которые обворовывали людей, якобы помогая им оформить кредитыФото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция пресекла деятельность крупой группы мошенников, которые обворовывали людей, якобы помогая им оформить кредиты. По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России задержаны 16 подозреваемых.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере», - сообщила ТАСС официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она уточнила, что от действий аферистов пострадали более тысячи человек, в основном, – жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Именно в этих регионах одновременно проводилась спецоперация по задержанию предполагаемых преступников.

Ирина Волк рассказала, что сообщники четко распределили между собой роли: одни находили нуждающихся в деньгах доверчивых граждан, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что «фирма» гарантирует одобрение кредита а нужную сумму банком. Разумеется, не бесплатно – за определенное вознаграждение. Третьи, по ее словам, изображали сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в интернете.

«В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - подытожила представитель МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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