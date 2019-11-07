Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 20 лет

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-07T08:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет. Исследование проводили университет Миссури в Соединенных Штатах совместно с корпорацией Abbott Laboratories.

Как сообщает телеканал CNN, новый штамм является частью группы М вида ВИЧ-1. Это стал первый новый штамм группы М, обнаруженный после установления принципов классификации подтипов в 2000 году.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что причин для беспокойства и паники нет. По его словам, выявленный штамм можно назвать аномальным, поскольку заражены им немногие.

Для того, чтобы ученые могли объявить о существовании нового подтипа, им необходимо обнаружить как минимум три случая подобного заболевания, не связанные друг с другом. Такие случаи были выявлены в 1989, 1990 и 2001 годах в Демократической республике Конго.

Напомним, в сентябре совместными усилиями русских и американских ученыхм было синтезировано вещество, способное убить ВИЧ-инфекцию. В отличие от современных препаратов, которые только переводят заболевание из активной фазы в хроническую, новое лекарство может полностью излечить человека.

ИСТОЧНИК KP.RU