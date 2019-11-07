Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-07T09:13:54+03:00

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России поясняет, что в течение года кредитная организация неоднократно нарушала требования регулятора. Так, были выявлены нарушение закона «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма». В приказе Центробанка также говорится о «сомнительных операциях, связанных с продажей наличной иностранной валюты».

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты возмещений вкладчикам банка не позднее 21 ноября 2019. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие». Кредитная организация перестала быть ликвидной, как следствие несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU