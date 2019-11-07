В Москве годовалая девочка из Афганистана обварилась кипятком

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-07T11:05:33+03:00

Ребенок был госпитализирован в больницу с ожогом второй степени Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ребенок был госпитализирован в больницу с ожогом второй степени

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В среду, 6 ноября, в московскую больницу привезли годовалую гражданку Афганистана. Малышка получила ожог второй степени.

Как сообщил источник kp.ru, утром 6 ноября скорая приехала на помощь годовалому ребёнку в квартиру на улице Одесская. Врачи госпитализировали малолетнюю девочку. Они сообщили, что у нее ожог второй степени 10% грудной клетки и передней брюшной стенки.

Со слов матери, 23-летней неработающей гражданки Афганистана, ее годовалая дочь опрокинула на себя стакан с кипятком.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о матери, которая обварила свою приемную дочь кипятком и не отвезла ее к врачам. Четырехлетняя девочка восемь дней лежала дома, страдая от боли. За гибель ребенка 44-летней женщине дали всего 11 месяцев условного лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU