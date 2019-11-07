Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
В Совфеде уверены, что Россия должна ответить соразмерно, если США решится выйти из Договора по открытому небу (ДОН). В целом же в политике Штатов усматривается целенаправленное расторжение всех международных соглашений.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что следующим Вашингтон «похоронит» договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.
- Это звенья одной цепи. Сначала была инициатива о прекращении Договора о ракетах средней и малой дальности. Тогда американцы руководствовались какими-то своими мотивами, нашли причины и обоснования, теперь подошли к главной проблеме – заканчивается срок Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), - комментирует сенатом ИА «НСН».
Он так же отметил, что уже много лет американцы пугают весь мир и игнорируют международные договоренности, «рушат конструкцию мировой стратегической стабильности».
Договор СНВ-3 между РФ и США вступил в силу в 2011 году. Документ регламентирует сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц с каждой стороны.
Помимо этого, под учетом находятся подводные лодки и тяжёлые бомбардировщики.
ИСТОЧНИК KP.RU