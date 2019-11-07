2019-11-07T14:26:17+03:00
Политика

Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим

Франц Клинцевич уверен, что под угрозой оказался СВН -3, срок продления которого истекает в 2021 году
Елена АКИМОВА
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В Совфеде предположили, какой договор с Россией США расторгнет следующимВ Совфеде предположили, какой договор с Россией США расторгнет следующимФото: REUTERS
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В Совфеде уверены, что Россия должна ответить соразмерно, если США решится выйти из Договора по открытому небу (ДОН). В целом же в политике Штатов усматривается целенаправленное расторжение всех международных соглашений.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что следующим Вашингтон «похоронит» договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

- Это звенья одной цепи. Сначала была инициатива о прекращении Договора о ракетах средней и малой дальности. Тогда американцы руководствовались какими-то своими мотивами, нашли причины и обоснования, теперь подошли к главной проблеме – заканчивается срок Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), - комментирует сенатом ИА «НСН».

Он так же отметил, что уже много лет американцы пугают весь мир и игнорируют международные договоренности, «рушат конструкцию мировой стратегической стабильности».

Договор СНВ-3 между РФ и США вступил в силу в 2011 году. Документ регламентирует сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц с каждой стороны.

Помимо этого, под учетом находятся подводные лодки и тяжёлые бомбардировщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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