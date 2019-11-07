2019-11-07T15:54:34+03:00
Политика

Эксперт предположил, что КНДР продолжит ядерную программу несмотря на давление США

Это единственная гарантия страны от посягательств Вашингтона
Елена АКИМОВА
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Эксперт уверен, что КНДР продолжит ядерные разработки вопреки давлению СШАЭксперт уверен, что КНДР продолжит ядерные разработки вопреки давлению СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США всерьез озабочены ядерным потенциалом КНДР. В Вашингтоне не скрывают данный факт и предлагают самые «фантастические» решение: например, ввести российских и китайских военных в страну, чтобы они были гарантией безопасности в регионе. Но это мало вероятно, потому что никто не хочет быть живым щитом.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын понимает – единственный залог выживаемости его режима – это ядерное оружие.

- Вашингтон опасается связываться с КНДР по нескольким причинам. За спиной у страны стоит Китай, да и сама страна ведет разработки ядерного оружия. Никто точно не знает в какой стадии они находятся, но не исключено, что появилась еще одна ядерная держава, - рассуждает Родионов.

Эксперт отмечает, что Ким нацелен на снятие санкций со своей страны и претендует на прорыв. А это значит, что он не пойдет на условия США по закрытию полигонов и полной денуклеаризации. Так как в Северной Корее осознают, что ядерное оружие – это основной гарант их безопасности.

- Вопрос в том, на какие уступки готовы пойти США? Едва ли они тоже готовы полностью отказаться от своего главного инструмента давления на Пхеньян — санкций, - комментирует эксперт ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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