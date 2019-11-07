2019-11-07T16:39:48+03:00
Общество

В Самаре девятый Парад Памяти посвятили Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину

7 ноября над площадью имени Куйбышева пролетел реконструированный ИЛ-2, который в 41 году сделали на авиационном заводе в «запасной столице»
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Владимир Чудайкин (слева) провел осмотр всех расчетов на историческом авто.Владимир Чудайкин (слева) провел осмотр всех расчетов на историческом авто.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре уже в девятый раз прошел Парад Памяти 7 ноября 2019 года. В этом году мероприятие посвятили последнему живому герою 3-ей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Герою Советского Союза Владимиру Ивановичу Чудайкину. Ветеран сам присутствовал на Параде, он на историческом автомобиле объехал площадь, трибуны приветствовали его стоя. Сам Владимир Чудайкин был участником исторического Парада 1941 года, который тогда прошел только в трех городах. После демонстрации мощи СССР Китай и Япония решили не вступать в войну.

- Тот Парад вдохновил людей на боевые и трудовые подвиги. И навсегда вошел в героическую летопись страны. Это наша с вами история! Наша общая память! В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом, - подчеркнул в приветственном слове губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году по площади прошли военные в исторических нарядах времен Великой Отечественной войны и с оружием того времени, на площадь выехали танк Т-34, боевые машины пехоты и разведки, историческая техника. Впервые во время Парада Памяти прошел марш юнармейцев. Участниками парада стали более 900 человек из других регионов и 6,5 тыс человек всего.

- Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к Великой Отечественной войне, в снабжения и фронта и тыла всем – от вооружения, продуктами питания, – невозможно переоценить. Нужно это знать и помнить, даже несмотря на то что этой памяти нас хотят лишить. Но мы не сдаемся и сохраняем память и будем свято хранить ее дальше, - подчеркнула значимость мероприятия официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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