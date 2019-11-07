Врач рассказала, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне

СЕГОДНЯ 22:47 2019-11-07T22:50:03+03:00

Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова сказала, как часто стоит проверяться на это заболевание

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Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ. Несмотря на доступную информацию в Интернете, многие люди до сих пор верят в «страшилки» о бытовом способе заражения инфекцией, а потому и отношение к ВИЧ-положительным в обществе далеко не положительное – таких людей зачастую обходят стороной, от них отворачивается семья и друзья.

На самом деле, как рассказала Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова, заразиться через общую посуду, общий душ, туалет или тем более рукопожатие, невозможно.

- Вирус не стоек во внешней среде и быстро погибает. Нельзя получить инфекцию ни от «зараженной» иглы, ни в салоне красоты. Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Невозможно передать вирус через слюну, так что опасаться поцелуев как способа заражения ВИЧ тоже не имеет смысла. Благодаря терапии ВИЧ-положительные люди живут такой же жизнью, что и остальные - болеют они не чаще, да и на продолжительность жизни диагноз фактически не влияет. У медиков даже есть термин «неопределяемая вирусная нагрузка» - это когда у человека ВИЧ, но он благодаря лекарствам ни при каком способе заразить другого не сможет.

В медицине тем временем знают только о трех способах заражения ВИЧ: через кровь, половым путем и от матери к ребенку с грудным молоком (если женщина не принимает лекарства).

ИСТОЧНИК KP.RU