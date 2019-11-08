2019-11-08T00:29:20+03:00
В мире

Столкновения фанатов ЦСКА с местными болельщиками в Будапеште: несколько человек задержаны

Посольство России в Венгрии в курсе, дипломаты работают над скорейшим освобождением соотечественников [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Болельщики ЦСКА на матче с местным клубом «Ференцварош» в БудапештеБолельщики ЦСКА на матче с местным клубом «Ференцварош» в БудапештеФото: REUTERS
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Перед матчем московского футбольного клуба ЦСКА с венгерской командой «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских фанатов с местными болельщиками и полицией. Несколько человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом вечером в четверг, 7 ноября, сообщил журналистам пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян, добавив, что сотрудники консульского отдела находятся «в режиме постоянной связи» с задержанными россиянами и «плотном контакте» с властями страны пребывания. Дипломаты работают над скорейшим освобождением наших соотечественников.

Михаил Моссаковский on Twitter. В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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