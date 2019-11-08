2019-11-08T02:23:25+03:00
Умные вещи

Эксперты предупредили об опасности популярной клавиатурной программы для Android

Приложение ai.type оказалось вредоносным, его уже удалили из Google Play
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Клавиатурную программу ai.type удалили из Google PlayКлавиатурную программу ai.type удалили из Google PlayФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты выяснили, что «революционная» клавиатура ai.type для операционной системы Android, призванная облегчить жизнь пользователей, которым часто приходится печатать на планшете или смартфоне, на самом деле является вредоносной программой.

Оказывается, популярное клавиатурное приложение содержит скрытый кликер, пишет издание The Next Web. Тайный модуль помогает зарабатывать интернет-мошенникам, в фоновом режиме загружая без спроса рекламу, а также тайно подписывается на платные онлайн-сервисы, активизирует ссылки на сомнительные сайты. В результате не только быстрее разряжаются устройства, но и повышаются расходы на связь, а мобильный трафик расходуется впустую.

Кроме того, программа запрашивает доступ к нетипичным для клавиатурных приложений данным — медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.

Специалисты сервиса Upstream зафиксировали свыше 14 миллионов подозрительных транзакций с примерно 110 тысяч гаджетов, на которых было установлено приложение ai.type. Ущерб от этой вредоносной программы эксперты оценивают в 18 миллионов долларов.

Аi.type уже удалили из Google Play (прежнее название — Android Market), но это приложение все еще работает на миллионах планшетов и смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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