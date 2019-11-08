Глава МВФ: Мировой долг достиг рекордных $188 триллионов

СЕГОДНЯ 04:37 2019-11-08T04:51:26+03:00

Такого уровня госдолга в странах с развитой экономикой не было со времен Второй мировой войны

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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила, что общий объем мирового долга на сегодняшний день достиг рекордной суммы – 188 триллионов долларов.

«Мировой долг – как государственный, так и частный – достиг рекордного максимума 188 триллионов, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности», - сказала она, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

При этом Кристалина Георгиева отметила, что показатель «госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны».

А государственный долг развивающихся стран, по ее словам, «находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов». Кроме того, по оценкам главы МВФ, за последние пять лет резко увеличилась задолженность стран с низким уровнем дохода, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 66-летняя Кристалина Георгиева из Болгарии возглавила Фонд в сентябре, до этого она была исполнительным директором Всемирного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU