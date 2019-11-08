2019-11-08T06:17:14+03:00
Происшествия

ЧП в аэропорту Хабаровска: у готовившегося к вылету самолета загорелся двигатель

На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал
Поделиться:
Пассажиры вылетели в Магадан другим бортомПассажиры вылетели в Магадан другим бортомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска случилось ЧП: у готовившегося к вылету в Магадан самолета Embraer-190 загорелся двигатель. На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Захват в прямом эфире»: в студию украинского телеканала ворвались вооруженные люди в масках
Глава МВФ: Мировой долг достиг рекордных $188 триллионов
«Но я стараюсь»: Зеленский признал, что еще плохо говорит по-украински
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
Макрон рассказал о трех «стратегических вариантах» развития России
Эксперты предупредили об опасности популярной клавиатурной программы для Android
Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
Столкновения фанатов ЦСКА с местными болельщиками в Будапеште: несколько человек задержаны
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Суд обязал трампа заплатить $2 миллиона по иску генпрокурора штата Нью-Йорк
Диетолог рассказала, кому опасно есть хурму
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
США и Китай договорились одновременно отменить пошлины на товары друг друга
В МВД Кипра отказались называть фамилии россиян, которых лишат гражданства
«Не человек, а организм»: Зеленский пожаловался на усталость от работы
Власти Германии рассчитывают на нормандский саммит в ближайшие две недели
Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
Порошенко переоформил корпорацию Roshen на старшего сына
Зеленский пообещал «посадки чиновников» и расследование «дела Майдана»
Названа стоимость билетов на поезд из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым
Меркель не согласна с Макроном, что НАТО находится в состоянии «смерть мозга»
В Украине придумали новый способ заблокировать «Северный поток 2»
Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
Британские филологи выбрали «словосочетание года»
В прокуратуре Вены подтвердили задержание экс-главы департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо
В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников
Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия
В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области