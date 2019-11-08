ЧП в аэропорту Хабаровска: у готовившегося к вылету самолета загорелся двигатель

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-08T06:17:14+03:00

На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал

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Утром в пятницу, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска случилось ЧП: у готовившегося к вылету в Магадан самолета Embraer-190 загорелся двигатель. На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU