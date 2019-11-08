ЧП в аэропорту Хабаровска: у готовившегося к вылету самолета загорелся двигатель
На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал
Пассажиры вылетели в Магадан другим бортомФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Утром в пятницу, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска случилось ЧП: у готовившегося к вылету в Магадан самолета Embraer-190 загорелся двигатель. На борту в тот момент находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU