2019-11-08T07:27:11+03:00
В мире

Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Известному французу было 68 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Модельеру было 68 летМодельеру было 68 летФото: Instagram.com
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Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон. Он был представителем пятого поколения семьи, кто возглавил всемирно известный дом моды. Компания «Луи Виттон» основана в 1854 году, традициям за все эти годы представители фирмы не изменили ни разу – они выпускают чемоданы и сумки класса «люкс», а также одежду и аксессуары. Поклонниками дома моды являются многие популярные актеры и музыканты, среди них Анджелина Джоли, которая по признанию окружения, не расстается в путешествиях с сумкой от «Луи Виттон» несмотря на то, что модель изделия уже сняли с производства.

Патрику-Луи Виттону было 68 лет. О его смерти рассказали коллеги на официальной странице компании в инстаграм. Причина смерти модельера не названа.

- Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году, - сообщили в доме моды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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