2019-11-08T08:55:42+03:00
Общество

Страховщики предрекли миллениалам проблемы со здоровьем и безработицу

В ассоциации страховщиков США Blue Cross Blue Shield Association пришли к выводу, что это миллениалы теряет здоровье быстрее, чем предыдущее поколение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Страховщики назвали главные проблемы поколенияСтраховщики назвали главные проблемы поколенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американской ассоциации страховщиков Blue Cross Blue Shield Association провели исследование, какое будущее ждет миллениалов. Так называют поколение людей, рожденных 1981-1996 годах. Как показали данные исследования, смертность среди них выше в 1,5 раза, чем у предыдущего поколения (родившихся в 1961-1981 годах).

У миллениалов неважное здоровье, говорят страховщики – часто встречается гипертония, высокий уровень холестирина, депрессия, а еще это поколение чаще совершает самоубийства. И хотя миллениалы считаются самым образованным поколением, добиться успехов помешают проблемы со здоровьем. Заработанное они будут тратить, считают исследователи, на лечение. Согласно одному из сценариев, в год на лечение им понадобится 4,5 тысячи долларов.

Все это приведет к вероятной потери работы, поэтому страховщики называют безработицу как одну из проблем поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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