2019-11-08T09:43:16+03:00
В мире

В Молдавии вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза Григорию Черниенко

Монумент был установлен на территории мемориального комплекса «Вечность»
Елена АКИМОВА
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В Молдавии разрушили памятник Герою Советского СоюзаВ Молдавии разрушили памятник Герою Советского Союза
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В Молдавии вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко. От монумента откололи большую плиту.

Это уже не первый случай в стране, за последние полгода вандалы несколько раз устраивали атаки на советские военные памятники.

О случившемся рассказал в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. Он отметил, что отбитой оказалась именная плита из красного гранита.

Одной из причин вандализма Петрович называет отсутствие охраны. Полгода назад пост карабинеров, который охранял мемориальный комплекс «Вечность», был ликвидирован. Такое решение принял новый глава МВД Андрей Нэстасе.

- К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача — разрушить память руками маргиналов и вандалов? — задался вопросом Алексей Петрович.

Майор Георгий Черниенко состоял в Красной армии с 1929 года, а в боях Великой Отечественной войны участвовал с 1941-го.В годы войны он участвовал в обороне Севастополя и Одессы.

Эскадрилья, находившаяся под его командованием, с начала войны и к 1942 году совершила 487 боевых вылета, уничтожив четыре корабля противника и шесть складов боеприпасов. Спустя год Черниенко получил звание Героя Советского Союза, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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