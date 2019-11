Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-08T11:14:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи Сети выбрали лучшие музыкальные клипы за последнее десятилетии. Рейтинг оформил портал BuzzFeed. «Победителя» определяли по каждому году, начиная с 2010.

Клип британской певицы Адель на песню «Rolling in the Deep» признан самым популярным в 2010 году. За девять лет в Интернете ролик посмотрели около 1,6 миллиардов пользователей.

Adele - Rolling in the Deep.

Победителем по 2011 году стал музыкант, выступающий под псевдонимом Gotye. Его необычный клип на песню «Somebody That I Used To Know» с элементами геометрических фигур просматривали 1,3 миллиарда раз.

В 2012 году чаще других в Интернете запрашивали видео на песню «Try» певицы Пинк.

А в 2013-м больше всего просмотров было у Майли Сайрус. Известность по всему миру ей принес клип «Wrecking Ball», где обнаженная певица сидит верхом на огромном шаре.

Побил рекорд Адель по числу просмотров клип с юной танцовщицей Медди Зиглер в белом парике – «Chandelier» певицы Сиа – лучший клип 2014 года. Кстати, танцовщица не один раз работала вместе с Сиа, однако именно первый клип с ее участием принес известность обеим.

Miley Cyrus - Wrecking Ball (Official Video).

2015. Justin Bieber — Sorry

Sia - Chandelier (Official Music Video).

2016. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

Jonas Brothers - Sucker.

2017. Taylor Swift — Look What You Made Me Do

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee.

2018. Drake — God's Plan

ИСТОЧНИК KP.RU