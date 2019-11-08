В кафе Бишкека произошли взрывы: есть пострадавшие
В Бишкеке в пятницу 8 ноября произошел пожар в одном из кафе на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Как сообщает корреспондент Sputnik с места ЧП, огонь вспыхнул в бистро «Картошка». Очевидцы слышали несколько хлопков. После чего в здании начался пожар. Людей стали выводить из помещения, однако, некоторым понадобилась медицинская помощь. Пострадавших с места происшествия увезли бригады неотложки в больницу. Точное число жертв, как и причины происшествия, пока не известны.
К пылающему бистро подъехали сразу несколько пожарных расчетов.
Пожар начался около 13:30, сообщают местные СМИ. На улице у здания собралась толпа людей, густые столбы дыма вырываются из дверных проемов - пожар пока не потушен.
По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил обращения с газовым оборудованием.
Взрывы и пожар в кафе быстрого питания в Бишкеке.
ИСТОЧНИК KP.RU