В кафе Бишкека произошли взрывы: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-08T11:28:12+03:00

Пожар произошел, когда в здании были люди Фото: Кадр видео

Во время пожара в бистро «Картошка» находились люди

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В Бишкеке в пятницу 8 ноября произошел пожар в одном из кафе на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Как сообщает корреспондент Sputnik с места ЧП, огонь вспыхнул в бистро «Картошка». Очевидцы слышали несколько хлопков. После чего в здании начался пожар. Людей стали выводить из помещения, однако, некоторым понадобилась медицинская помощь. Пострадавших с места происшествия увезли бригады неотложки в больницу. Точное число жертв, как и причины происшествия, пока не известны.

К пылающему бистро подъехали сразу несколько пожарных расчетов.

Пожар начался около 13:30, сообщают местные СМИ. На улице у здания собралась толпа людей, густые столбы дыма вырываются из дверных проемов - пожар пока не потушен.

По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил обращения с газовым оборудованием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.kp.ru/video/embed/742613" frameborder="0"></iframe> Взрывы и пожар в кафе быстрого питания в Бишкеке.

ИСТОЧНИК KP.RU