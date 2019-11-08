2019-11-08T13:03:12+03:00
Общество

Министр просвещения сказала, что четверть учителей в России – пенсионеры

Ольга Васильева признала, что в 2029 году решить проблему нехватки молодых кадров в образовании будет решить сложно
Юлия САЛЬНИКОВА
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В школах преподают учителя, возраст которых или уже считается пенсионным, или вот-вот таким станетВ школах преподают учителя, возраст которых или уже считается пенсионным, или вот-вот таким станетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителей сельских школ министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что около четверти учителей в России достигли или вот-вот достигнут пенсионного возраста. Молодых педагогов, тем, кому меньше 29 лет, всего 5,9 процентов. В основном в школах преподают учителя с большим стажем:

- Треть нашего педагогического корпуса - это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли пенсионную черту, и 19% людей, которые к ней приближаются, - приводит слова Васильевой ТАСС.

Чтобы решить проблему с нехваткой молодых кадров, разработан законопроект, согласно которому студенты педагогических вузов смогут преподавать еще до получения диплома. Проект одобрен в первом чтении депутатами Госдумы. Если тенденция, которая установилась в последние годы, не изменится, то к 2029 года в образовании будет острый дефицит молодых кадров.

Сайт kp.ru писал о предложении снизить для учителей отчетность. ТАкже идут разговоры о необходимости повышения зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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