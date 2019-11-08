Названы самые популярные закуски для перелетов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-08T13:05:56+03:00

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Большая часть россиян привыкла брать с собой в путешествие еду из дома. Опрос показал, что 52% респондентов всегда берут с собой в самолет закуски. Всего в исследовании приняли участие 55 тысяч жителей России.

Самыми популярными продуктами для перекусов в полете стали мандарины, орехи, сухофрукты, печенье и конфеты. Некоторые же путешественники подходят к еде более основательно и берут на борт сырники, бутерброды, круассаны и пирожки.

Пассажиры с маленькими детьми берут в салон самолета молочные каши и пюре, все это разрешено для перевозки, пишет сайт телеканала «Звезда».

Необходимость брать с собой еду из дома туристы объясняют тем, что часто авиакомпании не предлагают на борту горячее питание. Как правило, такая практика развита у лоукостреов. Также питанием не обеспечивают пассажиров коротких рейсов.

Кроме того пассажиры признались, что на очень дальние перелеты тоже берут с собой перекусы, поскольку одного приема пищи для них мало, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU