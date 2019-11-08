Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-08T16:06:53+03:00

Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян

Изменить размер текста: A A

Повысить уровень информированности каждого жителя страны и обеспечить общественный контроль за работой на объектах – задача, решение которой взяла на себя «Единая Россия» с помощью сервиса «Нацпроекты глазами людей», который сегодня в Новосибирске запустил секретарь Генсовета партии власти Андрей Турчак.

Благодаря сервису россиянам теперь будет легче понять, что делается в рамках каждого нацпроекта. Причем информация доступна не в общем виде, а по конкретным объектам в каждом из регионов – поликлиниках, больницах, школах и детсадах, дорожных объектах, спортивных и культурных учреждениях. Пока сервис будет функционировать в восьми пилотных субъектах РФ: Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чеченской Республике. Позже в планах единороссов – охватить уже всю страну.

В числе главных задач сервиса «Нацпроекты глазами людей» – широкая обратная связь с людьми. Узнать о реализации нацпроектов и сообщить о проблемах можно в онлайн-сообществах, на федеральных и региональных партийных интернет-ресурсах единороссов. Вся полученная информация будет собираться в единой базе, которая структурируется по каждому конкретному объекту на сайте.

В выявлении и решении проблем на объектах будут задействованы все депутаты-единороссы. Доклад о полученных обращениях будет регулярно ложиться на стол председателю ЕР, премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Говоря о запуске сервиса «Нацпроекты глазами людей» секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия не ставит перед собой задачу «просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу». «Важно выстроить конструктивное взаимодействие. Сегодня мы запускаем сервис в восьми пилотных регионах, а по всей стране в него загружено уже более 20 тысяч объектов», – сказал единоросс.