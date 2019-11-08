В Дании обнаружили причастного к авиатастрофе А321 над Синаем
Крупнейшая в истории российской и советской авиации трагедия произошла 31 октября 2015 года
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Датские журналисты установили, что террорист Базил Хассан предположительно причастен к взрыву российского самолета А321 в небе над Синаем в октябре 2015 года. В распоряжение сотрудников СМИ попали материалы следствия в отношении гражданина Австралии Халеда Хаята. В ходе допроса он сообщил, что Хассан стоял за организацией теракта.
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ИСТОЧНИК KP.RU