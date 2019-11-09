2019-11-09T05:16:08+03:00
Политика

Бывший мэр Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку

Майкл Блумберг считается одним из богатейших людей США
Мария ИГНАТЬЕВА
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Бывший мэр Нью- Йорка Майкл Блумберг решил участвовать в первичных выборах в штате Алабама. Он подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США.

Отмечается, что первичные выборы в Алабаме запланированы на 3 марта 2020 года. На них изберут 52 делегатов, которые отправятся на Национальный съезд Демократической партии. Там назовут имя соперника нынешнего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

Примечательно, что бывший мэр Нью- Йорка, который занимал этот пост с 2002 по 2013 год, считается одним из самых богатейших людей в стране. По последним данным журнала Forbes, состояние Бумберга насчитывает более 52 миллиардов долларов. Миллиардеру 77 лет. Он известен как филантроп и основатель агентства финансовых новостей "Блумберг".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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