СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-09T12:44:05+03:00

Меркель: Восточная Германия может отставать от Западной еще полвека Фото: REUTERS

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Надежды на то, что выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии произойдет быстро не оправдались. Процесс интеграции может занять полвека. Такое заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель.

«Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены) была надежда, что это произойдет быстрее», - сказала глава немецкого правительства в интервью Suddeutsche Zeitung.

Политик также обратила внимание на то, что данная тем все активнее обсуждается в Германии из-за растущий тенденциями национализма и протекционизма.

Напомним, ровно 30 лет назад произошло одно из самих знаковых событий финала холодной войны - падения Берлинской стены. В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.

ИСТОЧНИК KP.RU