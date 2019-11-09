МИД России: Позицию суда ООН по спору с Украиной сложно объяснить

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-09T17:53:13+03:00

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Позицию Международного суда ООН по спору с Украиной сложно объяснить. Так в МИД России прокомментировали решение суда в Гааге отклонить возражения российской стороны по иску Киева. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что суд позволил соседней стране перевести навязанный Москве спор по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) в рассмотрение по существу.

«Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных её правах по МКБФТ не являются обоснованными», - говорится в комментарии министерства.

Отмечается, что судьи не восприняли и юрисдикционные возражения России – в частности, согласились с тем, «что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на её нарушения», а Украина этого не сделала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе 2017 года Киев подал иск, в котором обвинил нашу страну в «нарушении» двух международных конвенций – о о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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ИСТОЧНИК KP.RU