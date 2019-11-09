«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-09T18:23:30+03:00

Соколов был с головой был погружен в историю и считал себя реинкарнацией Наполеона. Фото: vk.com/against_tartuffe

По словам девушки, подозреваемый в убийстве преподаватель считал себя реинкарнацией Наполеона [видео]

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Задержанного в Петербурге по подозрению в убийстве доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова все считали ненормальным, а сам преподаватель считал себя Наполеоном. Об этом поведала одна из его бывших студенток, выпускница исторического факультета СПбГУ.

«Он сумасшедший, считал себя реинкарнацией Наполеона. Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком», - рассказала девушка агентству ФАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, преподавателя истории задержали, когда он пытался утопить в реке Мойка рюкзак с отрубленными женскими руками. Из воды его вытащили прохожие. В квартире Соколова следователи обнаружили окровавленное тело без рук и головы.

По одной из версий, убитая – бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко, у которой были романтические отношения с доцентом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU