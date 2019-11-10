Умер Роберт Фриман, автор обложек для альбомов The Beatles

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-10T03:35:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни сообщил и смерти фотографа Роберта Фримана, чьи снимки использовались в оформлении четырех обложек для альбомов британской группы.

- Уважаемый Роберт Фриман скончался. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Битлз, который придумал некоторые из наших самых знаковых обложек альбомов. Помимо того, что он был великим профессионалом, он был творческим и настоящим оригинальным мыслителем. Я буду скучать по этому замечательному человеку, но всегда буду дорожить теплыми воспоминаниями о нем., - написал в своем личном блоге Маккартни.

Фотографу было 82 года. О причинах его смерти дополнительно не сообщается.

Напомним, что именно Фриман сделал знаменитый черно-белый портрет музыкантов с полузатененными лицами, помещенный на обложку второго альбома группы, - With the Beatles.

ИСТОЧНИК KP.RU