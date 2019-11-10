2019-11-10T04:07:49+03:00
Общество

Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары

Средний чек в специализированных магазинах по сравнению с прошлым годом вырос на 15%
Мария ИГНАТЬЕВА
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Исследователи оператора фискальных данных "Платформа ОФД" выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары. В период с июля по октябрь текущего года совокупный объем затрат, по сравнению с прошлым голом, увеличился на 15%.

- Средний чек покупки в спортивных магазинах вырос на 4%, поднявшись до уровня 4,2 тысячи рублей за одно посещение магазина, - цитирует экспертов "РИА Новости".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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