2019-11-10T05:36:42+03:00
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией

Мария ИГНАТЬЕВА
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба завил, что стране нужно "научиться жить" рядом с Россией.

- Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить, - сказал политик в эфире "Пятого канала".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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