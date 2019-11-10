Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией

СЕГОДНЯ 05:36 2019-11-10T05:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба завил, что стране нужно "научиться жить" рядом с Россией.

- Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить, - сказал политик в эфире "Пятого канала".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU