Климатическая зима в Москве и Подмосковье «отменяется» до конца месяца

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-10T11:48:33+03:00

Климатическая зима в Москве и Подмосковье на сегодня «отменяется» Фото: Евгения ГУСЕВА

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На сегодняшний день наступление климатической зимы в Москве отменяется. Ее стоит ждать только в конце ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, в самом оптимистичном варианте - в последней декаде ноября», - передает РИА Новости слова синоптика.

Тишковец добавил, что метеорологическая зима по климатическим законам должна была наступить 10 ноября.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти всю Россию ждет «розовая» зима. Такой цвет обусловлен температурным режимом, который будет выше или около нормы. Что касается осадков, то количества снега в предстоящие зимние месяцы будет близким к обычным значениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742910" frameborder="0"></iframe> Евгений Тишковец рассказал про аномальное потепление в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU