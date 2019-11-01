2019-11-01T16:50:41+03:00
Общество

Россию ждет «розовая» зима

В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россию ждет «розовая» зимаРоссию ждет «розовая» зимаФото: Евгения ГУСЕВА
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Россиян ждет «розовая» зима. Такой цвет обусловлен температурным режимом, который будет около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», - сказал синоптик на пресс-конференции

Вильфанд сообщил, что количество осадков в зимние месяцы будет близким к обычным значениям. Исключением может стать юг европейской части России, где возможен дефицит осадков, а также Таймыр и Западная Сибирь, где наоборот их может быть избыток.

Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра на отопительный сезон 2019-2020 температура в зимнее месяцы во многих регионах России ожидается выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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