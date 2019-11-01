Россию ждет «розовая» зима
Россиян ждет «розовая» зима. Такой цвет обусловлен температурным режимом, который будет около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», - сказал синоптик на пресс-конференции
Вильфанд сообщил, что количество осадков в зимние месяцы будет близким к обычным значениям. Исключением может стать юг европейской части России, где возможен дефицит осадков, а также Таймыр и Западная Сибирь, где наоборот их может быть избыток.
Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра на отопительный сезон 2019-2020 температура в зимнее месяцы во многих регионах России ожидается выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU