Пожизненно осужденный американец считает, что должен выйти на свободу после клинической смерти
Осужденный на пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение американец Бенджамин Шрайбер потребовал выпустить его на свободу, потому что успел перенести клиническую смерть.
В 2015 году во время госпитализации сердце 66-летнего заключенного остановилось. Тогда врачи спасли мужчину, даже несмотря на подписанный им отказ от реанимации.
Шрайбер утверждает, что он уже пережил смерть в клинике, следовательно, полностью отбыл свой срок. Американец заявляет, что был приговорен к пожизненному сроку, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».
Суды различных инстанций уже дважды рассматривали прошение Шрайбера об освобождении. Оба раза мужчина получал отказ.
«Шрайбер либо ещё жив, и в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он мёртв, и тогда само обращение в суд юридически спорное», - передает The New York Times решение апелляционного суда.
Бенджамин Шрайбер находится в тюрьме с 1996 года. Он был признан виновным в убийстве мужчины, которого он насмерть забил рукоятью от топора.
ИСТОЧНИК KP.RU