Пожизненно осужденный американец считает, что должен выйти на свободу после клинической смерти

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-10T14:19:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Осужденный на пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение американец Бенджамин Шрайбер потребовал выпустить его на свободу, потому что успел перенести клиническую смерть.

В 2015 году во время госпитализации сердце 66-летнего заключенного остановилось. Тогда врачи спасли мужчину, даже несмотря на подписанный им отказ от реанимации.

Шрайбер утверждает, что он уже пережил смерть в клинике, следовательно, полностью отбыл свой срок. Американец заявляет, что был приговорен к пожизненному сроку, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».

Суды различных инстанций уже дважды рассматривали прошение Шрайбера об освобождении. Оба раза мужчина получал отказ.

«Шрайбер либо ещё жив, и в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он мёртв, и тогда само обращение в суд юридически спорное», - передает The New York Times решение апелляционного суда.

Бенджамин Шрайбер находится в тюрьме с 1996 года. Он был признан виновным в убийстве мужчины, которого он насмерть забил рукоятью от топора.

ИСТОЧНИК KP.RU