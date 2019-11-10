В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих
Американские СМИ сообщают, что в Пентагоне заявили о планах оставить 500-600 военнослужащих на территории Сирии.
Представитель ведомства генерал Марк Милли отметил, что подобная мера необходима для сдерживания находящихся в регионе боевиков ИГ*.
- Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы еще не завершили анализ, - заявил Милли.
Он также пояснил, что в регионе по-прежнему находятся боевики "Исламского государства".
- Если не оказывать давления на эту группировку, то <...> возникнут условия для восстановления ИГ. Задача по прежнему будет состоять в том, чтобы нанести ИГ поражение в долгосрочной перспективе, - подытожил Марк Милли в интервью для издания ABC.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране. Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома заявил, что не уверен, что другие европейские страны помогают Незалежной.
* запрещенная на территории РФ террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU