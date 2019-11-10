2019-11-10T21:04:44+03:00
В мире

В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих

Представитель Пентагона отметил, что такая мера необходима для сдерживания находящихся в регионе боевиков ИГ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащихВ США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что в Пентагоне заявили о планах оставить 500-600 военнослужащих на территории Сирии.

Представитель ведомства генерал Марк Милли отметил, что подобная мера необходима для сдерживания находящихся в регионе боевиков ИГ*.

- Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы еще не завершили анализ, - заявил Милли.

Он также пояснил, что в регионе по-прежнему находятся боевики "Исламского государства".

- Если не оказывать давления на эту группировку, то <...> возникнут условия для восстановления ИГ. Задача по прежнему будет состоять в том, чтобы нанести ИГ поражение в долгосрочной перспективе, - подытожил Марк Милли в интервью для издания ABC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране. Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома заявил, что не уверен, что другие европейские страны помогают Незалежной.

* запрещенная на территории РФ террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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