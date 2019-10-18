2019-10-18T02:22:12+03:00
В мире

В США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране

Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома заявил, что не уверен, что другие европейские страны помогают Незалежной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в странеВ США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в странеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома Мик Малвейни объяснил отказ финансово помогать Украине высоким уровнем коррупции в стране и нежеланием Европы оказывать эту помощь.

- Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они (чиновники) их потратили, либо осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им, - отметил Малвейни.

Он подчеркнул, что страны ЕС помогали Украине оружием, но не деньгами. Малвейни также заявил, что американский лидер Дональд Трамп давно упоминал о коррупции, связанной с сервером Национального комитета Демократической партии.

- Упоминал [Трамп] в прошлом о коррупции, связанной с сервером Национального комитета Демократической партии? Безусловно, без сомнений. Но на этом все, вот почему мы удержали деньги, - отметил Малвейни.

Отмечается, что США не держит в тайне подробности скандала с отменой предоставления Украине материальной помощи, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп приостановил выделение военной помощи Украине. Решение о финансировании Киева будет пересмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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