В ДНР рассказали об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Отвод сил в районе поселка Петровское начался в субботу, 9 ноября
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Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявил, что националисты из экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков. Сообщается, что он следовал с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе.
Напомним, отвод сил в районе поселка Петровское начался в субботу, 9 ноября.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU