2019-11-10T22:31:51+03:00
В мире

В ДНР рассказали об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Отвод сил в районе поселка Петровское начался в субботу, 9 ноября
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявил, что националисты из экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков. Сообщается, что он следовал с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе.

Напомним, отвод сил в районе поселка Петровское начался в субботу, 9 ноября.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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