Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском
Утром в воскресенье, 10 ноября, украинские силовики обстреляли зону разведения войск в селе Петровское. Об этом сообщили в представительстве самопровозглошенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», - приводит Донецкое агентство новостей заявление представители ДНР.
В представительстве уточнили, что огонь вёлся из подконтрольного Украине села Богдановка.
Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, утром 9 ноября, в Петровском началось разведение сил. Однако в тот же день разведение войск снова оказалось под угрозой срыва. Киев запросил на этот процесс три дня. В свою очередь ДНР заявили, что им хватит одних суток
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Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском
В селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU