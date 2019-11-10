2019-11-10T12:19:38+03:00
Политика

Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском

В ДНР сообщили, что огонь из стрелкового оружия вёлся из подконтрольного Киеву села Богдановка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бойцы НМ ДНР покинули позиции на участке разведения в ПетровскомБойцы НМ ДНР покинули позиции на участке разведения в ПетровскомФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Утром в воскресенье, 10 ноября, украинские силовики обстреляли зону разведения войск в селе Петровское. Об этом сообщили в представительстве самопровозглошенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», - приводит Донецкое агентство новостей заявление представители ДНР.

В представительстве уточнили, что огонь вёлся из подконтрольного Украине села Богдановка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, утром 9 ноября, в Петровском началось разведение сил. Однако в тот же день разведение войск снова оказалось под угрозой срыва. Киев запросил на этот процесс три дня. В свою очередь ДНР заявили, что им хватит одних суток

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В селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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