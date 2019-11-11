2019-11-11T00:00:38+03:00
Происшествия

Появилось видео, на котором видно, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ, выбрасывает в Мойку останки девушки

Историка и студентку связывали романтические отношения [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Опубликовано видео, на котором видно, как преподаватель истории из СПбГУ, Олег Соколов выбрасывает в Мойку останки студентки. Мужчина попытался выкинуть в реку рюкзак. В нем лежали человеческие руки. Как выяснилось позже, это были останки Анастасии Ещенко.

Преподаватель решил избавиться от улик неподалеку от своего дома. Выбросив рюкзак в воду, он подождал пару минут. А затем покинул место. Позже решил вернуться и проверить, и обнаружил, что рюкзак не утонул. Пытаясь его вытащить, он сам упал в реку. Из воды его вытащили прохожие.

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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