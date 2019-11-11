Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья

СЕГОДНЯ 01:19 2019-11-11T01:19:43+03:00

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Эксперты выяснили, какие российские регионы самые доступные для аренды жилья. Согласно их данным, собственные квартиры есть у 85% семей. В абсолютных величинах проблема аренды жилья касается примерно 15-20 миллионов человек в стране. Специалисты также отметили, что почти 40% российских семей с двумя детьми, чей бюджет составляет около 80 тысяч рублей, могут позволить себе аренду недвижимости.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, доступность аренды в России в последнее время растет. В 2018 число семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могли позволить себе аренду "двушки", было на 4% меньше и составляло 36%.

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ИСТОЧНИК KP.RU