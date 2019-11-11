Самолет, следовавший в Испанию, вернулся в Москву из-за неисправности
Самолет авиакомпании Airbridgecargo airlines совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» поздно вечером 10 ноября. Из-за неисправности борт был вынужден вернуться в воздушную гавань, откуда совершил вылет.
Как сообщает Пятый канал, почти сразу после взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах на борту. Датчики указали на проблемы с гидросистемой и просигналили о потери управления передней стойки шасси.
Было решено не продолжать полет. Сразу после приземления в «Шереметьево» судно было отбуксировано на стоянку. Самостоятельное движение для самолета было затруднено.
Известно, что на борту находилось четыре члена экипажа, самолет выполнял рейс в испанский город Сарагоса.
Сейчас причины происшествия уточняются, пострадавших нет.
Ранее самолет российской авиакомпании вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за отказа одного двигателя. Airbus A-321 рейса Москва - Лондон.
ИСТОЧНИК KP.RU