Самолет, следовавший в Испанию, вернулся в Москву из-за неисправности

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-11T11:55:10+03:00

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Самолет авиакомпании Airbridgecargo airlines совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» поздно вечером 10 ноября. Из-за неисправности борт был вынужден вернуться в воздушную гавань, откуда совершил вылет.

Как сообщает Пятый канал, почти сразу после взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах на борту. Датчики указали на проблемы с гидросистемой и просигналили о потери управления передней стойки шасси.

Было решено не продолжать полет. Сразу после приземления в «Шереметьево» судно было отбуксировано на стоянку. Самостоятельное движение для самолета было затруднено.

Известно, что на борту находилось четыре члена экипажа, самолет выполнял рейс в испанский город Сарагоса.

Сейчас причины происшествия уточняются, пострадавших нет.

Ранее самолет российской авиакомпании вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за отказа одного двигателя. Airbus A-321 рейса Москва - Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU