2019-10-14T15:45:57+03:00
Происшествия

Самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа двигателя

На борту лайнера находились около 120 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет российской авиакомпании вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за отказа одного двигателя. Такую информацию предоставили в экстренных службах.

Известно, что Airbus A-321 рейса Москва - Лондон вылетел из столицы в 13:40 мск. Отказ правового двигателя произошел вскоре после взлета. В момент инцидента на борту находились около 120 человек, передает ТАСС.

Согласно данным специализированного сайта flightradar24, самолет совершил разворот уже у границы России с Белоруссией в районе деревни Логово Смоленской области. Судя по всему, посадка прошла успешно, поскольку данных о ЧП в "Шереметьево" не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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