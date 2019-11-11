2019-11-11T17:28:58+03:00
Общество

Следователи засекретили данные по делу Ивана Голунова

Сам журналист проходит по делу уже в качестве свидетеля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ивану Голунову удалось отстоять свою невиновностьИвану Голунову удалось отстоять свою невиновностьФото: REUTERS
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Материалы из дела Ивана Голунова содержат «государственную тайну». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя, выступившего в понедельник в Басманном суде Москвы. Если раньше секретной считалась только информация о полицейских, которые по версии адвокатов журналиста и самого Голунова подбросили ему в рюкзак и в квартиру наркотики, то теперь и прочие материалы дела являются секретными. Защита Ивана Голунова планировала приобщить материалы к дальнейшему судебному разбирательству, однако, адвокаты получили отказ:

- Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну, — заявил следователь.

Адвокаты журналиста сообщили, что с сентября не получали никакой информации о расследовании по эпизоду с наркотиками. Сергей Бадамшин, представляющий в суде интересы Голунова, сообщил, что попросил предоставить материалы проверки, его прошение должны рассмотреть до 18 ноября, но поскольку дело засекретили, то адвокат не рассчитывает, что получит эти сведения.

Напомним, Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июля. Полицейские сообщили, что при себе у него был пакет с наркотиками, а в квартире во время обысков нашли практически нарколабораторию. Журналист уверял –все это ему подбросили. Как именно наркотики попали к Ивану следствие не дало однозначного ответа – потому журналист проходит сейчас по делу как свидетель. Ему удалось добиться освобождения и прекращения уголовного дела. После чего президент уводил двух генералов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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