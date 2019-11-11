2019-11-11T17:19:06+03:00
Общество

Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев

В Москве появится беспилотный электрический транспорт
Ксения БОГДАНОВА
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В столице будет построен транспортный технопарк: современный инженерный центр для производства и обслуживания трамвайных вагонов появится на базе Краснопресненского трамвайного депо. Технопарк также займется инновационными разработками в области пассажирского электрического транспорта. Соглашение о создании инженерного центра 11 ноября подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

- История трамваев напоминает историю Золушки. Когда их, по сути, похоронили и сказали, что это прошлый век, вдруг появились новые трамваи, которые стали хорошей перспективой развития для города Москвы, - отметил мэр столицы. - Стало меньше шума, больше комфорта, мы за это время реконструировали большую часть путей, сами трамваи стали более привлекательными, тихими и комфортными. Мы договорились с «Трансмашхолдингом» о создании собственного производства в Москве - инновационного центра по разработке электрического транспорта, в том числе, беспилотного.

Сергей Собянин рассказал, как сегодня обновляется трамвайный парк города. По словам мэра, старые трамваи в Москве почти на 70% заменены на новые. А в ближайшие три-четыре года трамвайный парк столицы будет обновлен на 100%. Предполагается, что будущий транспортный технопарк будет производить трамваи не только для столицы, но и для других городов.

- Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Кроме того, эту технику нужно ремонтировать и обслуживать, - рассказал Сергей Собянин.

Каждый день трамваями в столице пользуются около 660 тысяч москвичей. За прошлый год пассажирами этого вида транспорта стали 219 млн. человек. Ежедневно 600 трамваев обслуживают 45 маршрутов. Из них 400 трамваев — новых моделей, большая часть которых принадлежат к новейшей серии «Витязь-Москва». Главная особенность это йсерии - большая вместимость (в полтора-два раза больше пассажиров), высокая скорость, комфортный салон и тихий ход. Кроме того, такие трамваи специально спроектированы для перевозки маломобильных пассажиров.

С 2010 года в столице заменили более 220 километров трамвайных путей. При этом столичные строители применяют новые технологии, позволяющие снизить уровень шума во время движения трамваев.

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