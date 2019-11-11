Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов авиации Малайзии

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-11T18:46:35+03:00

Малазийские авиакомпании не смогут увеличить число рейсов в Америку, а тех, что летают в США, будут тщательнее досматривать

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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США признало гражданскую авиацию Малайзии не соответствующей международным стандартам безопасности. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, речь идет о понижении рейтинга безопасности до второй категории. Официально об этом должны объявить в ФАУ во вторник 12 ноября. Пока представители управления на условиях анонимности рассказали журналистам, что вторая категория подразумевает, что Малайзия не сможет увеличить число рейсов в США.

Сейчас малазийские авиалинии летают в США по маршруту из Куала-Лумпура в Гонолулу через Осаку. Кроме того 2 категория - это дополнительные проверки самолетов и экипажа в аэропорту.

Премьер-министр Малайзии признался, что не знает, почему авиацию страны понизили с первой до второй категории.

- Если что-то не так с нашей властью гражданской авиации, мы примем меры, исправим ситуацию, - приводит его слова Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU