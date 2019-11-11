Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов авиации Малайзии
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США признало гражданскую авиацию Малайзии не соответствующей международным стандартам безопасности. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, речь идет о понижении рейтинга безопасности до второй категории. Официально об этом должны объявить в ФАУ во вторник 12 ноября. Пока представители управления на условиях анонимности рассказали журналистам, что вторая категория подразумевает, что Малайзия не сможет увеличить число рейсов в США.
Сейчас малазийские авиалинии летают в США по маршруту из Куала-Лумпура в Гонолулу через Осаку. Кроме того 2 категория - это дополнительные проверки самолетов и экипажа в аэропорту.
Премьер-министр Малайзии признался, что не знает, почему авиацию страны понизили с первой до второй категории.
- Если что-то не так с нашей властью гражданской авиации, мы примем меры, исправим ситуацию, - приводит его слова Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU