2019-11-12T08:11:05+03:00
Происшествия

Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш

Десятки местных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Более 20 жителей Бангладеш погибли в результате буйства стихииБолее 20 жителей Бангладеш погибли в результате буйства стихииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали не менее 26 человек. Такие данные приводятся за последние два дня.

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев из-за сильного ветра. Также несколько человек утонули, некоторые оказались под завалами разрушенных домов.

Свыше 50 рыбаков по-прежнему числятся пропавшими без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и до сих пор не вернулись.

Также, согласно данным газеты Daily Star, повреждено около 100 тысяч домов. Все они находятся в южных районах Бангладеш. Здесь же зафиксированы серьезные подтопления мест рыбного промысла и повреждения около 3 тысяч гектаров пахотных земель.

Оборваны линии электропередач, повалены вышки сотовой связи. В некоторых населенных пунктах до сих пор отсутствует энергоснабжение.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце стихия обрушилась также на Японию. Жертвами тайфуна "Хагибис" стали не менее 77 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»
Трамп пообещал обнародовать содержание «неизвестного» разговора с Зеленским до конца недели
Помпео назвал Twitter Трампа «мощным средством коммуникации»
Путин поддержал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых по всей России
Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Трампом в Вашингтоне
После землетрясения на юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС
В Киеве задержали семерых сотрудников Нацбанка Украины
Экс-президент Эквадора назвал отставку Моралеса государственным переворотом
Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США
Националисты отметили День независимости Польши столкновениями с полицией
Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике
В госдепартаменте заявили, что у США нет фаворитов среди кандидатов в президенты Боливии
В Киеве вновь заявили, что Украина находится в состоянии «войны с Россией»
Трамп: Отставка Моралеса – это «важный сигнал» Венесуэле и Никарагуа
В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине
Associated Press: Сторонники министра энергетики США получили контракт на добычу нефти и газа в Украине
В Нафтогазе призвали Газпром «показать Суджу»
Бизнесвумен из России Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и «каторжным работам»
На марш неонацистов в Польше вышли десятки тысяч человек
Помпео считает, что США дали Украине оружие для «борьбы с русскими»
В Госдуме предложили создать реестр людей, которые занимаются кибербуллингом