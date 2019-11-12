Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-12T08:11:05+03:00

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Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали не менее 26 человек. Такие данные приводятся за последние два дня.

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев из-за сильного ветра. Также несколько человек утонули, некоторые оказались под завалами разрушенных домов.

Свыше 50 рыбаков по-прежнему числятся пропавшими без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и до сих пор не вернулись.

Также, согласно данным газеты Daily Star, повреждено около 100 тысяч домов. Все они находятся в южных районах Бангладеш. Здесь же зафиксированы серьезные подтопления мест рыбного промысла и повреждения около 3 тысяч гектаров пахотных земель.

Оборваны линии электропередач, повалены вышки сотовой связи. В некоторых населенных пунктах до сих пор отсутствует энергоснабжение.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце стихия обрушилась также на Японию. Жертвами тайфуна "Хагибис" стали не менее 77 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU