В Японии растет число жертв тайфуна «Хагибис»: погибли 77 человек

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-17T10:30:42+03:00

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Число жертв мощного тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77 человек. Еще свыше 340 местных жителей получили травмы, не менее десяти до сих пор числятся пропавшими без вести.

Больше всего смертей зафиксировано в префектурах Фукусима и Мияги на северо-востоке острова Хонсю, а также в Канагаве, которая находится рядом с Токио. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Задействовано более 110 тысяч человек, в том числе военнослужащих национальных Сил самообороны. Из-за сильных ливней отдельные участки оказались затоплены. Все еще существует угроза оползней и разлива рек.

Нанесенный тайфуном ущерб еще подсчитывает, но, согласно данным телеканал NHK, порядка 1700 построек были полностью разрушены или сильно повреждены.

Сайт kp.ru писал, что жители нескольких десятков тысяч домов до сих пор остаются без электричества и воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737419" frameborder="0"></iframe> Сильнейший тайфун приближается к Японии.Сильные ветры на восточном побережье - приближается тайфун Агибис

ИСТОЧНИК KP.RU